Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Konjunkturdaten stützen US-Börsen – S&P 500 knüpft an Vortagsrallye an

30. August 2019 , aktualisiert 30. August 2019, 15:54 Uhr

Die Konsumausgaben in den USA steigen zum fünften Mal in Folge und treiben damit die Börsen an. Die Handelsaktivität dürfte im Tagesverlauf abnehmen.