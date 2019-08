Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Neue Zölle auf US-Waren trüben Stimmung an der Wall Street

New Yorjk Eine neue Runde im Handelsstreit zwischen China und den USA hat Aktienanleger an der Wall Street am Freitag die Laune verdorben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 gaben je 0,4 Prozent auf 26.150 Punkte und 2909 Punkte nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,5 Prozent auf 7922 Punkte.