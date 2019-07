Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Schwache Firmenbilanzen beenden Rekordjagd an der Wall Street

Frankfurt, Durchwachsene Firmenbilanzen setzen der Rekordjagd der Wall Street ein vorläufiges Ende. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verloren zur Eröffnung am Donnerstag jeweils etwa ein halbes Prozent. Spekulationen auf eine baldige US-Zinssenkung verhinderten allerdings größere Kursverluste. An der Börse gilt als sicher, dass die Notenbank Fed den Leitzins in der kommenden Woche um mindestens einen Viertel Prozentpunkt senken wird.