Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Streit um Hongkong belastet US-Märkte - wichtige Indizes im Minus

Am Tag nach dem US-Feiertag Thanksgiving, an dem die US-Börsen geschlossen haben, haben wichtige Indizes den Handelstag in New York mit Verlusten begonnen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 gaben jeweils 0,3 Prozent auf 28.084 beziehungsweise 3147 Punkte nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,2 Prozent auf 8683 Punkte.