Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen bewegen sich am letzten Handelstag des Jahres wenig

Die wichtigsten Indizes der Wall Street notieren am letzten Handelstag des Jahres kaum verändert. Zu Handelsbeginn sanken sie kurz ins Minus. Dann gab Präsident Donald Trump das Datum und den Ort für die Unterzeichnung des lang erwarteten ersten US-China-Handelsabkommens bekannt. Er schrieb in einem Tweet, dass das Phase-1-Abkommen am 15. Januar im Weißen Haus unterzeichnet werden würde und dass er später nach Peking reisen würde, um die Verhandlungen über die nächste Phase zu beginnen.