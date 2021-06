Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen steigen – Jobdaten dämpfen Inflationsängste

Die Lage am US-Arbeitsmarkt verbesserte sich nicht so stark wie erhofft. Es entstanden 559.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 650.000 gerechnet. „Dieser Bericht wird eine Debatte über ein früheres Tapering als erwartet nicht beschleunigen“, sagte Stratege Peter Cardillo vom Vermögensverwalter Spartan Capital Securities in New York. „Für den Moment bleibt die Fed beim Status Quo.“