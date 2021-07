Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsenbarometer scheitern knapp an ihren Rekordmarken – Didi-Aktie setzt Talfahrt fort

Für die Aktien von Moderna ging es dagegen 6,6 Prozent nach oben. Sie waren mit 276,94 Dollar so teuer wie nie. Die Biotechfirma zieht dem Index-Anbieter S&P zufolge kommende Woche in den S&P 500 ein. Der Aktienkurs des Biontech-Konkurrenten hat sich dank der hohen Nachfrage nach seinem Coronavirus-Impfstoff in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdreifacht.