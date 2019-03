Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Konjunkturdaten schieben Wall Street an

Auch in New York warten Anleger zudem gespannt auf die anstehenden Brexit-Abstimmungen in London. Am Mittwoch will das Parlament entscheiden, ob Großbritannien die EU am 29. März ungeordnet verlassen will. „Wenn das eine chaotische Scheidung wird, hätte das Auswirkungen auf die gesamte Welt was eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums angeht, und das ist ein Problem“, sagte Peter Cardillo, Chefökonom bei Spartan Capital Securities in New York.