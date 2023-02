Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Firmengewinne schieben Wall Street an

Disney: Der US-Medien- und Unterhaltungskonzern Walt Disney will sich neu aufstellen und rund 7000 Arbeitsplätze streichen. Disney will nun auch wieder eine Dividende zahlen, was Peltz ebenfalls gefordert hatte. Finanzchefin Christine McCarthy sagte, dass die Dividende zunächst wahrscheinlich nur einen „kleinen Bruchteil“ des Vor-Corona-Niveaus ausmachen würde. Mit der Zeit solle sie dann steigen. Im abgelaufenen Quartal stieg Disneys Nettogewinn um elf Prozent auf knapp 1,28 Milliarden Dollar und lag damit unter den Analystenschätzungen von 1,429 Milliarden. Der Umsatz kletterte um acht Prozent auf bei 23,51 Milliarden Dollar und damit höher als erwartet. Die Aktie gewinnt 3,7 Prozent.