Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Positiver Wochenbeginn an der Wall Street

New YorkDie Wall Street ist angesichts nachlassender Inflationsrisiken mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. „Der Markt ist vor allem deshalb optimistisch, weil das Lohnwachstum nicht so groß ist, dass man sich um die Inflation Sorgen machen müsste“, sagte Andre Bakhos von der Investmentfirma New Vines Capital. Experten rechnen deshalb damit, dass die Notenbank (Fed) in diesem Jahr nur drei Mal die Zinsen anheben wird. Höhere Zinsen sind meist Gift für die Aktienmärkte, weil dadurch andere Anlageformen attraktiver werden – etwa Anleihen.