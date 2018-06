Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Schwelender Handelsstreit drückt Stimmung an der Wall Street

Bei den Einzelwerten standen Twitter nach der Aufnahme in den S&P-500-Index im Fokus. Die Aktien des Kurznachrichtendienstes zogen um bis zu 5,3 Prozent an. Die Aktien sollen Monsanto ersetzen, die ab Donnerstag zu Bayer gehören werden. Ebenfalls gesucht waren die Aktien von Netflix mit einem Plus von mehr als einem Prozent. Die Papiere des Streamingdienstes werden für Monsanto in den S&P 100 nachrücken.en.