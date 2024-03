Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen notieren leicht im Plus – Novo Nordisk legt deutlich zu

Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed ließ den Zeitpunkt für eine Lockerung der Geldpolitik in einer Anhörung vor dem US-Kongress am Mittwoch und Donnerstag zwar weiter offen. Er betonte jedoch, dass die Währungshüter diesen wichtigen geldpolitischen Kurswechsel 2024 auf dem Radar hätten. „Wir haben Powell zugehört, und es klingt wirklich so, als würde es irgendwann in diesem Jahr eine Zinssenkung geben“, sagte Joe Saluzzi, Manager beim Broker Themis in New Jersey. „Wir wissen nur nicht, wann genau.“