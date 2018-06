Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet deutlich im Minus

New YorkDer eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China hat den amerikanischen Aktienmarkt am Freitag belastet. Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten lag in den ersten Handelsminuten 0,6 Prozent im Minus bei 25.013 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent, der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,5 Prozent nach.