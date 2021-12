Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street hält sich dank Impfstoff-Optimismus im Plus

Blackrock: Das Vermögensverwalter verlagert einen Teil seiner ETF-Verwahrung. Insgesamt etwa zwei Billionen Dollar an Vermögenswerten will er künftig nicht mehr von State Street, sondern von bei Citigroup, JP Morgan und der Bank of America verwahren lassen. Die Blackrock-Aktie liegt mit 0,3 Prozent leicht im Plus.