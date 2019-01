 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street startet mit Aufschwung nach Vortagesverlusten

New YorkStarke US-Arbeitsmarktdaten und neue Hoffnung im Handelsstreit mit China haben am Freitag für eine kräftige Erholung an den US-Börsen gesorgt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schüttelte einen Großteil seiner Vortagesverluste ab und legte im frühen Handel um 2,00 Prozent auf 23 140,67 Punkte zu.