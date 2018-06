Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street startet nach Trump/Kim-Gipfel kaum verändert

12. Juni 2018 , aktualisiert 12. Juni 2018, 15:53 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die großen amerikanischen Leitindizes liegen zur Eröffnung der Börsen am Dienstag nur leicht im Plus. An eine Abrüstung Nordkoreas wolle man „erst glauben, wenn wir es sehen“, sagt ein Anleger.