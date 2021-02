Euro/Dollar Euro kaum verändert – Britisches Pfund steigt nach Impffortschritten

Im Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Mittelpunkt des Interesses rücken und für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen am Vormittag Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der Eurozone. Die Daten werden am Markt stark beachtet. Zuletzt hatte sich die Industrie vor dem Hintergrund hoher Zahlen von Neuinfektionen in der Corona-Pandemie vergleichsweise robust gezeigt.