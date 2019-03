Euro/Dollar: Euro kaum verändert – Pfund stabil nach Vortagsverlusten

Das britische Pfund knüpfte am Morgen vorerst nicht an die Kursverluste vom Vortag an. Die erneute Ablehnung des Brexit-Abkommens durch das britische Parlament am Vorabend war erwartet worden. Am heutigen Mittwoch wird das Parlament in London über die Möglichkeit eines Austritts Großbritanniens aus der EU ohne ein Abkommen abstimmen.