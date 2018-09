Euro/Dollar Euro-Kurs sinkt nur leicht

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Am ehesten könnten noch Zahlen vom amerikanischen Immobilienmarkt und zur Stimmung der US-Verbraucher Impulse geben. In Europa äußern sich einige Notenbanker, darunter EZB-Chefvolkswirt Peter Praet und EZB-Direktor Benoit Coeure. Am Montag hatten Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi, die auf eine weniger lockere Geldpolitik hindeuten, den Euro zeitweise deutlich steigen lassen.