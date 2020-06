Europäische Handelsplätze: Londoner Börse sieht breite Zustimmung für Handelszeitverkürzung

Die LSE hatte eine Umfrage gestartet, ob Handelszeiten familienfreundlicher gestaltet werden sollten. Derzeit wird in Europa von 09.00 bis 17.30 Uhr (MESZ) gehandelt und damit länger als an der Wall Street oder in Asien. Eine Mehrheit der Befragten bevorzuge Handelszeiten von 10.00 bis 17.00 Uhr, teilte die LSE weiter mit.