Europäische Zentralbank Chef des norwegischen Staatsfonds kritisiert: „EZB hinkt der Entwicklung hinterher“

Die Inflation in Deutschland und der Eurozone steigt seit Monaten, in der Eurozone betrug sie im April 7,5 Prozent. Die EZB hat sich trotz der Preissteigerungen bislang gegen höhere Zinsen gesperrt. Am Dienstag hatte die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel im „Handelsblatt“ in Aussicht gestellt, dass die Notenbank die Zinsen im Juli anheben könnte. Es wäre die erste Zinserhöhung seit einem Jahrzehnt. Noch liegt der Leitzins der EZB bei null Prozent.



Lesen Sie hier das ganze Interview mit Nicolai Tangen, in dem er verrät, warum sich seine Landsleute auf niedrigere Renditen einstellen müssen.