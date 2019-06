Facebook: Facebook nennt Details für eigene Kryptowährung - ohne Dollaranbindung

Der US-Technologiekonzern Facebook arbeitet an einem Whitepaper für seine eigene Kryptomünze. Das bestätigte Laura McCracken, Head of Financial Services & Payment Partnerships Northern Europe bei Facebook, am Dienstag auf einer Branchenkonferenz in Amsterdam gegenüber der WirtschaftsWoche: „Die Veröffentlichung des Whitepapers zum Facebook Coin ist für den 18. Juni geplant.“