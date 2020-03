Geimpftes Corona-Depot Der Hoffnungslauf geht weiter

Dass die Aktienmärkte trotzdem am Montag an ihre Erholung aus der Vorwoche anknüpften, mag insofern erstaunen. Allerdings sehen es womöglich auch Investoren positiv, dass der US-Präsident sich den Realitäten der Pandemie beugt. Wichtige US-Indizes sowie der Weltaktienindex MSCI World jedenfalls gewannen am Montag, anders als zu Beginn der Vorwochen, deutlich dazu. Auch der deutsche Aktienindex Dax schloss den Handelstag mit einem Plus von knapp zwei Prozent ab. Das geimpfte WiWo-Depot legte deutlicher zu und gewann in etwa im Gleichklang mit dem MSCI World um 3,5 Prozent. Insgesamt stehen nun gut neun Prozent Plus seit Start zubuche.