Big Data

2017 titelte der Economist „The world’s most valuable resource is no longer oil, but data“. War der Rohstoff Öl der Treibstoff für die Entwicklung der Industriegesellschaft, sollen Daten der Treibstoff für die entstehende Informationsgesellschaft sein, lautet eine vielzitierte These. Tatsächlich umgibt uns dieser digitale Rohstoff ständig und überall. Aufgrund der erhöhten Internetpenetration und Vernetzung von Menschen, Maschinen, Produkten und Infrastrukturen erwarten wir, dass das globale Datenuniversum von 2020 bis 2030 um mehr als das Zehnfache auf insgesamt 660 Zettabyte ansteigen wird. Um diese Daten herkömmlich zu speichern, bräuchte jeder Mensch auf diesem Planeten 610 iPhones (128 GB). Da dies nicht realistisch ist, wird die internetbasierte Bereitstellung von Speicherplatz und Rechenleistung in Form der Cloud weiterhin an Relevanz gewinnen. Aber genau wie Öl müssen Daten aufbereitet werden, bevor sie zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, zur Steigerung der Effizienz oder zur Verbesserung der Qualität strategischer Entscheidungsfindung verwendet werden können.