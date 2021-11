Die IT-Sicherheit der Zulieferer hingegen sei für viele Verantwortliche – in den IT-Abteilungen und mehr noch in den Geschäftsleitungen – eine große Unbekannte. „Vielen Beteiligten ist noch nicht einmal bekannt, welche Risiken aus welcher Ecke drohen können“, sagt der PwC-Experte. „Geschweige denn, dass Firmen konkrete Informationen hätten, wie es um die Gefahrenlage oder das Schutzniveau bei ihren Zulieferern tatsächlich aussieht.“



Grund dafür ist auch, dass in vielen Vertragsbeziehungen das Thema Cybersicherheit in der Vergangenheit noch keine nennenswerte Rolle gespielt hat. „Meldepflichten bei IT-Vorfällen oder die Vereinbarung eines Mindestniveaus für IT-Sicherheit beim Zulieferer sucht man bis heute in vielen Verträgen vergeblich“, so Mohs. „Da müssen viele Firmen ganz dringend nachverhandeln, um den Cyberblindflug in ihren Lieferketten abzustellen.“