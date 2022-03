Während die Zentralbanken in jüngster Vergangenheit die Schwankungen an den Finanzmärkten unterdrückt hatten, nehmen sie sie jetzt teilweise in Kauf. Aufgrund der verbesserten Wirtschaftslage müssen sich die Zentralbanken nicht mehr vornehmlich darauf konzentrieren, das Wachstum zu unterstützen, sondern der Inflation stärker entgegentreten. Entsprechend macht es aus meiner Sicht Sinn, dass die aktuellen Anleihekaufprogramme über die nächsten Monate zu Ende gebracht werden und die Zinsen wieder erhöht werden.



Was jedoch aus meiner Sicht keinen Sinn macht, ist die Annahme einiger Marktteilnehmer, dass die Zentralbanken in einen Panikmodus verfallen sind und die Wirtschaft durch eine harte Anti-Inflationspolitik in eine Rezession treiben wollen, um die Anstieg der Preise im Zaum zu halten. Die Zentralbanken wissen, dass die derzeit erhöhten Teuerungsraten weniger auf eine überhitzte Konjunktur, die man mit höheren Zinsen wieder abkühlen könnte, sondern größtenteils auf Basiseffekte bei Energiepreisen und pandemiebedingten Nachfrageverschiebungen zurückzuführen sind.