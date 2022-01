Grüne Geldanlage „Umsätze mit Gas sind bei uns kein generelles Ausschlusskriterium“

WirtschaftsWoche: Herr Speich, die EU-Kommission will Atomenergie und Gas in die sogenannte Taxonomie aufnehmen, also künftig als nachhaltig einstufen. Was halten Sie davon?

Ingo Speich: Ich sehe das kritisch. Die Produktion von Atomstrom ist aus Kapitalmarktsicht mit großen Risiken verbunden. Wenn es zum Beispiel in Zukunft irgendwo in Europa eine komplett grüne Regierung gäbe, könnte sie hohe Rückstellungen von Atomstromproduzenten verlangen, wegen der ungeklärten Endlagerfrage. Anleger haben mit Atomwerten schon heute ein hohes regulatorisches Risiko im Portfolio. Hinzu kommt: Nachhaltigkeit bedeutet, dass künftige Generationen durch unser heutiges Verhalten nicht über Gebühr belastet werden dürfen. Dieses Nachhaltigkeitsversprechen wird mit der Endlagerproblematik gebrochen.