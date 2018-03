ICOs: US-Wertpapieraufsicht greift bei Krypto-Börsengängen durch

ICOs haben 2017 einen regelrechten Boom erlebt, vor allem dank der Fortschritte in der Blockchain-Technologie. 6,5 Milliarden Dollar an Kapital wurden im vergangenen Jahr über ICOs eingesammelt, wie aus Zahlen des Analysehauses Token Report hervorgeht. Doch der Mangel an Regulierungen hat auch zu einer Reihe von Betrugsfällen geführt.