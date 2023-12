Erster Schutzwall für Anleger ist die rechtliche Hülle: Die ist bei ETFs betonhart und hat seit der Erfindung die schwersten denkbaren Stresstests überstanden. ETFs existieren seit 30 Jahren, ihre älteren Geschwister – klassische, nicht börsengehandelte Indexfonds – seit mehr als 50 Jahren. In dieser Zeit gab es, je nach Zählweise, drei bis fünf schwere Kapitalmarktkrisen. All diese Krisen konnten Indexfonds als rechtliche Gebilde nichts anhaben. Aufsichtsrechtlich sind ETFs sogenannte UCITS-Fonds. In Europa dürfte es kein anderes Finanzprodukt geben, bei dem ein so hohes Niveau an Anlegerschutz so gelungen realisiert wurde. Ein zentraler Vorteil von UCITS-Fonds ist, dass sie als Sondervermögen gelten. Dadurch ist das Geld der Anleger vor einer etwaigen Pleite des ETF-Anbieters abgeschirmt.