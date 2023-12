Neobroker Ein Girokonto von Trade Republic?

Fest steht aber: Nun, wo Deutschlands führender Neobroker eine eigene Vollbanklizenz in der Tasche hat, kann das Unternehmen theoretisch in den Zahlungsverkehr einsteigen. Zum Beispiel könnte es ins Kreditgeschäft einsteigen und ein eigenes Girokonto anbieten. Überlegungen dieser Art gibt es offenbar schon: Recherchen der WirtschaftsWoche hatten jüngst gezeigt, dass Trade Republic zumindest zeitweise an einer eigenen Bezahlkarte gearbeitet hat. Das war Videomitschnitten einer internen Veranstaltung zu entnehmen, die der WirtschaftsWoche vorliegen.