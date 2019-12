IPO: Syngenta soll 2020 an chinesische Tech-Börse gehen

Der chinesische Staatskonzern ChemChina bereitet Insidern zufolge den größten Börsengang in der Geschichte der Chemiebranche vor. ChemChina will die Schweizer Tochtergesellschaft Syngenta Mitte 2020 an die chinesische Technologiebörse STAR Market bringen, wie aus Unterlagen zur Kapitel-Beschaffung hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen.