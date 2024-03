IPOs 2024: Welche Unternehmen in diesem Jahr einen Börsengang wagen

Am 21. März 2024 debütierte das Internetforum Reddit an der New Yorker Börse. Laut der Nachrichtenagentur Reuters schloss die Reddit-Aktie den Handelstag mit einem Kurs von rund 50 US-Dollar, was einem Anstieg von 48 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 34 US-Dollar pro Aktie entspricht. Die Securities and Exchange Commission gab bekannt, dass das Unternehmen durch den Verkauf von 22 Millionen Aktien Einnahmen in Höhe von fast 750 Millionen Dollar erzielte.