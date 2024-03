Die Anleger allerdings haben die Parfümeriekette Douglas bei der Rückkehr an die Börse äußerst frostig empfangen. Der erste Kurs wurde am Donnerstag an der Frankfurter Börse mit 25,50 Euro je Aktie festgestellt und damit 50 Cent unterhalb dem Ausgabepreis von 26 Euro. In der ersten Handelsstunde rutschte der Kurs weiter ab bis auf 23,20 Euro – und das, obwohl Douglas die Titel bereits am unteren Ende der bis 30 Euro reichenden Angebotsspanne zugeteilt hatte. Unterdessen zeigten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt generell in Kauflaune – der Leitindex Dax markierte ein neues Rekordhoch.