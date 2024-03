Kakaopreise: Schokolade wird zum Luxusgut

Die Folge: Seit Beginn der Erntesaison 2023/24 sind die Anlieferungen in den westafrikanischen Kakaohäfen im Vergleich zum Vorjahr dramatisch zurückgegangen: in den ivorischen Häfen um 28 Prozent, in den ghanaischen Häfen um 35 Prozent. Auch in dieser Saison steuert der weltweite Kakaomarkt auf ein Angebotsdefizit zu, das dritte in Serie und das vermutlich größte aller Zeiten. Die International Cocoa Organization (ICCO), ein Zusammenschluss von Kakao produzierenden und importierenden Staaten mit Sitz im ivorischen Abidjan, geht von einem Defizit von 331.000 Tonnen aus, nach 24.000 Tonnen 2022/23 und 168.000 Tonnen 2021/22. Andere Schätzungen sehen das Defizit gar bei bis zu 500.000 Tonnen. Die Lagerbestände im Vergleich zum Verbrauch, die sogenannte Stocks-to-Use-Ratio, fiele dann auf etwa 25 Prozent. Es wäre der tiefste Stand seit dem Rekordjahr 1977. Damals lag das Verhältnis bei 19,1 Prozent.