Kapitalvernichter: Mit diesen Albtraum-Aktien verloren Anleger am meisten

Zu den wenigen Lichtblicken für Anleger gehört der eher unbekannte Berliner Finanzdienstleister Hypoport. Der SDax-Wert schnitt laut DSW über die vergangen fünf Jahre am besten ab, gefolgt von dem Biotechunternehmen Evotec.



Trotz des schlechten Börsenjahrs 2018 rechnet die DSW für die bevorstehende Hauptversammlungssaison mit einem Dividendenrekord in Form von Gewinnausschüttungen an die Aktionäre in Höhe von 50 Milliarden Euro. „Allerdings dürfte damit das Ende der Rekordjagd vorerst erreicht sein“, sagt Anlegeranwalt und DSW-Vizepräsident Klaus Nieding.