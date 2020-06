Krisenfestes Depot Teurer als vor der Krise

Wir haben in Erwartung deutlich rückläufiger Gewinne oder gar Verlusten bei vielen Unternehmen das Corona-Depot in den vergangenen Wochen in steigende Kurse hinein defensiv aufgestellt und Liquidität aufgebaut, um bei fallenden Kursen wieder Positionen einzugehen. Nennenswerte Kursverluste blieben jedoch aus, die Rally läuft schnell und ohne größere Unterbrechungen. Dass wir eher auf Defensive gesetzt haben, bremst in einem solchen Umfeld die Rendite. Steigenden Kursen werden wir aber nicht hinterherlaufen. Aktien sind wieder sehr teuer. Das sollte jedem klar sein, der jetzt einsteigt.