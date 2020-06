Kritische Aktionäre „Viele Aktionäre denken nur an die nächste Dividende“

Wie sieht die Realität aktuell aus?

In der Coronakrise kommen Aktionärsrechte schlicht und ergreifend zu kurz. Jeder Aktionär kann seine Fragen zwei Tage vor der Hauptversammlung schriftlich einreichen. Dem Konzern ist es dann überlassen, auf welche Fragen und in welcher Form er antwortet. Oft fassen die Unternehmen Fragen in Themenkomplexe zusammen. Das ist ein Problem, denn nicht selten kommt es auf Nuancen an. Gegenanträge werden in den digitalen Hauptversammlungen bloß angerissen statt anständig verlautbart. Immerhin zeigen sich die meisten Unternehmen bemüht, auch unter den speziellen Umständen Fragen zu beantworten. Bayer allerdings hat seine Hauptversammlung eher als Werbeveranstaltung genutzt. In einer Präsenz-Hauptversammlung wäre der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann deutlich mehr unter Druck geraten.