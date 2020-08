Kursverfall der türkischen Lira: Türkische Banken verlangen Gebühren für Abhebungen ausländischer Devisen

Der Währungsverfall in der Türkei zieht weitere Kreise. Heimische Banken haben wegen des Kursrutsches der Lira inzwischen damit begonnen, Gebühren für Barabhebungen ausländischer Devisen zu verlangen, wie Banker am Donnerstag berichteten. Einige Geldhäuser forderten dies bei Abhebungen ab einer bestimmten Summe, andere arbeiteten noch an ihrer Strategie. „Das hat allmählich innerhalb des Sektors angefangen“, sagte ein Banker. Alle Institute würden dem wahrscheinlich folgen.