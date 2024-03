Leben mit Aktien Fondsgesellschaft Baillie Gifford: Die Japan-Flüsterer

34 Jahre hat der alte Rekord gehalten. Jetzt konnte der japanische Leitindex Nikkei 225 wieder ein neues Allzeithoch erklimmen, als er am 22. Februar 2024 erstmals über die Marke von 39.000 Punkten stieg. Die Folgen der einst geplatzten Spekulationsblase sind ausgebügelt. Die Börse Tokio liegt im Trend, viele Anleger blicken eifrig auf Anlagechancen in Japan. Dieser Gemengelage widmen sich Investor Christian W. Röhl und WirtschaftsWoche-Chefredakteur Horst von Buttlar in der neuesten Folge unseres Podcasts „Leben mit Aktien“.