Leeverkäufer: „Roaring Kitty“ und Hedgefonds-Chefs müssen zu Gamestop-Rally aussagen

Die virtuelle Anhörung unter dem Titel „Game Stopped? Who Wins and Loses When Short Sellers, Social Media, and Retail Investors Collide“ (Wer gewinnt und verliert, wenn Leerverkäufer, soziale Medien und Kleinanleger zusammenstoßen), soll per Livestream übertragen werden. Auch die Justiz und die US-Regierung beschäftigt die Kontroverse bereits.