Linde-Aktie steigt Börse jubelt über Fusion der Gasekonzerne Linde und Praxair

An der Börse wurde die Nachricht am Donnerstag bereits gefeiert. Die zum Umtausch in Aktien der neuen Linde plc eingereichten Linde-Papiere schossen um sechs Prozent auf 220,20 Euro nach oben. Sie sind ein Maß für die Zuversicht, dass die Fusion über die Bühne geht. Operativ geführt wird das neue Unternehmen mit Sitz in London vom bisherigen Führungsduo von Praxair, Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle soll an die Spitze des Verwaltungsrats rücken.