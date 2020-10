Mailänder Börse Londoner Börse LSE verkauft Borsa Italiana offenbar an Euronext

Im Bieterrennen um Borsa Italiana hatten auch der Dax-Konzern Deutsche Börse und die schweizerische Börse Six ihren Hut in den Ring geworfen und Gebote abgegeben. Die LSE hatte sich allerdings vor einigen Wochen für exklusive Gespräche mit Euronext entschlossen. Analysten hatten ohnehin nicht damit gerechnet, dass der deutsche Börsenbetreiber bei Borsa Italiana zum Zug kommt beziehungsweise überhaupt ernsthaft zuschlagen will.