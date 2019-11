Medienbericht: Deutsche Börse prüft wohl Einstieg in Bieterkampf um Börse Madrid

Die Deutsche Börse könnte einem Zeitungsbericht zufolge in den milliardenschweren Bieterkampf um die Börse Madrid (BME) einsteigen. Die Überlegungen des Frankfurter Dax-Konzerns seien noch in einem frühen Stadium, berichtete die spanische Wirtschaftszeitung „La Expansion“ unter Berufung auf Finanzkreise. Die Deutsche Börse und die BME lehnten am Dienstag eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.