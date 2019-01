 Nach EZB-Warnung: Aktien von Monte dei Paschi brechen ein

Ein Schreiben der EZB an die Krisenbank Monte dei Paschi hat am Montag für Unruhe bei den Aktionären des italienischen Instituts gesorgt. Sie warfen die Titel in großem Stil auf den Markt und sorgten für einen Kurssturz von 8,9 Prozent auf 1,37 Euro. Die Börse in Mailand hatte die Aktien zeitweise vom Handel ausgesetzt. Der dortige Bankenindex verlor 2,2 Prozent. Unter den Schlusslichtern waren auch Titel von Banco BPM und UBI Banca mit einem Minus von rund drei Prozent.