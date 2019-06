Nachfolger des Neuen Markts Gerade die Fintechs enttäuschen

Tops, Platz 4

Blue Cap

„Scale steht für die Leistungsfähigkeit des deutschen Mittelstands“, sagte Ex-Börsenchef Carsten Kengeter zum Start des Segments. Die volle Ladung davon bekommen Blue-Cap-Aktionäre. Denn die Gesellschaft beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen in Umbruchsituationen und versucht, sie wieder in die Spur zu bringen. Das klappte in der Vergangenheit etwa mit dem Klebebandhersteller Biolink so gut, dass Blue Cap die Beteiligung mit einem zweistelligen Millionengewinn verkaufen konnte. Das schob den Kurs (aktueller Börsenwert: 74 Millionen Euro) deutlich an. Derzeit hält Blue Cap Anteile an zehn Mittelständlern.

ISIN: DE000A0JM2M1

Kurs heute: 18,55 €

Kurs zu Start in Scale: 10,29 €

Rendite: 80%