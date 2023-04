Nachhaltige Fonds und ETFs: Grüne Regulierungswut: Lasst Brüssel zahlen!

Weil innerhalb des EU-Apparats offenbar jede Behörde ihre eigenen Vorstellungen von Nachhaltigkeit entwickeln darf, will sich die EU-Finanzaufsicht ESMA jetzt den Namen nachhaltiger Fonds widmen. Was nach grün, Umwelt, nachhaltig oder Klima klingt, könnte wieder besondere Pflichten aufgebrummt bekommen. Wieder neue Verträge und Prospekte also.