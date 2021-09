Neue Aktien unter Wert BVB-Aktie rauscht nach Ankündigung von Kapitalerhöhung ab

Die neuen Papiere können Anleger vom 20. September bis 4. Oktober zeichnen. Für knapp 2,5 Millionen Aktien hat der BVB schon feste Zusagen von Investoren. Mit dem Bruttoerlös von etwa 86,5 Millionen Euro will das Management Schulden begleichen und Verluste aus der Pandemie kompensieren. Auch Investitionen in neue Spieler seien denkbar.



