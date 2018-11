Neuemission Deutscher Familienversicherung gelingt Börsengang noch

FrankfurtDie DFV Deutsche Familienversicherung hat es nach deutlichen Abstrichen beim Preis im zweiten Anlauf an die Börse geschafft. Inklusive Platzierungsreserve wurden 4,37 Millionen Aktien zu je zwölf Euro untergebracht, wie die DFV am Donnerstag mitteilte. Damit fließen gut 52 Millionen Euro in die Kassen des Unternehmens, das am Dienstag sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern will.