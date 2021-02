Neuemission: Synlab will nach Ostern an die Börse

Mit Europas größter Laborkette Synlab steht laut Finanzkreisen nach Ostern der nächste milliardenschwere Börsengang in Frankfurt an. Das Unternehmen, das seit 2015 dem Finanzinvestor Cinven gehört, könnte dabei - einschließlich Schulden - mit sechs Milliarden Euro bewertet werden, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag.