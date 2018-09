Neuzugang: Verpackungskonzern SIG will zurück an die Schweizer Börse

ZürichAn der Schweizer Börse SIX zeichnet sich der zehnte Neuzugang des Jahres ab. Der Schweizer Verpackungskonzern SIG will aufs Börsenparkett in Zürich zurückkehren. Das Unternehmen aus Neuhausen am Rheinfall peilt in den kommenden Monaten den Sprung an die SIX in Zürich an, wie SIG am Montag mitteilte.